摩通重申增持中國市場 推薦股中有7隻收息股

美國聯儲局2月1日議息會議加息進一步放慢（點擊圖片放大）至0.25厘的機會率，隨着1月6日晚公布的12月美國ISM數據回落，便由1月初的約67.7%，增至1月8日的75.7%（點擊圖片放大），而3月議會續加息0.25厘的機會相對最高（點擊圖片放大）。

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瑞信邵志銘：港股迎復甦 吼4大板塊【下一頁】

無論如何，聯儲局本輪加息周期較對上6次加息周期急勁（點擊圖片放大），而現時市場對2023年美國息率的主流預期是年內加息無望，但加息仍會持續，只是幅度收窄。

延伸閱讀：美儲局新年第一鷹：無人考慮2023年減息（第三版）

讀者除了留意美息將繼續高企之外，也要留意過去充當「平錢」、原本欠缺加息能力的日圓露出轉鷹的勢頭（點擊圖片放大）。所以，讀者除了選擇預測股息率7.2厘以上的收息股之餘，亦要注意收息股的每股派息增長潛力。

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延伸閱讀：施羅德：2023年4因素助固定收益資產需求增（第三版）

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1月9日：

【00：30】內地復常速度加快，利好經濟復甦以至Ａ股回升有望提速。A股及券商股前景分析，詳見：【下一頁】

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1月7日：

【12：00】摩根大通近日發表報告指，內地在2022年12月中旬舉行的「中央經濟工作會議」，以穩增長為主題。摩通預料，中國2022年GDP增長2.8%，2023年料加快至4.3%，而當中主要驅動力為消費，反觀出口卻成為拖累；至於房地產市場，料續拖累經濟，但影響力度不及去年。

摩通報告解釋其對中國2023年GDP增長預測低於市場預期（5%）的主原有兩個，包括：

重新開放期間的陣痛；

以及與同業預期不同。

摩通料內地在2023年實施財政政策收緊，這不是因為政府預算收緊財政政策，而是2023年財政刺激措施中，料不會有重大提前撥款。

摩通料中國股票在2023年有周期性上行，預測由現在至2023年底，MSCI中國指數有10%的上行空間，這將驅動MSCI中國指數大約重返至去年8月水平。摩通更預料，未來或面對成熟市場衰退風險，每股盈測下降及風險胃納轉弱，惟隨着消費及營商信心逐漸回復，情況料將改善，並到2023年底時，料市場對2024年復甦抱更積極看法。

摩通重申中國是亞太(日本除外)市場中核心「增持」市場，偏好......

1月5日：

【21：30】內房債務危機在2022年衝擊內房、內險及內銀三大皮塊，而摩根大通最新發表的報告就表示，較看好股份制銀行，而非國有銀行，當中首選招商銀行 （03968） 及平安銀行（深：000001），原因是它們在2022年遭市場顯著下調估值預測，並將在2023年受惠於零售業務復甦及房地產行業尾部風險緩解。

摩通表示，重新開放將加速銀行2023年收入增長，尤其是......

【16：45】內需相關股具增長潛力之餘，當中不乏高息股，而預測股息率逾7厘的滔搏 （06110） ，雖然其目標價在麥格理最新報告中，因早前疫情而被調低至7.3元，但投資評級維持「跑贏大市」。

麥格理指......

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更多關於1月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】

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