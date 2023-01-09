紐約聯儲行：中國防疫對全球供應鏈壓力呈回落趨勢

美國聯儲局2月1日議息會議加息進一步放慢（點擊圖片放大）至0.25厘的機會率，隨着1月6日晚公布的12月美國ISM數據回落，便由1月初的約67.7%，增至1月8日的75.7%（點擊圖片放大），而3月議會續加息0.25厘的機會相對最高（點擊圖片放大）。

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瑞信邵志銘：港股迎復甦 吼4大板塊【下一頁】

無論如何，聯儲局本輪加息周期較對上6次加息周期急勁（點擊圖片放大），而現時市場對2023年美國息率的主流預期是年內加息無望，但加息仍會持續，只是幅度收窄。

延伸閱讀：美儲局新年第一鷹：無人考慮2023年減息（第三版）

讀者除了留意美息將繼續高企之外，也要留意過去充當「平錢」、原本欠缺加息能力的日圓露出轉鷹的勢頭（點擊圖片放大）。所以，讀者除了選擇預測股息率7.2厘以上的收息股之餘，亦要注意收息股的每股派息增長潛力。

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延伸閱讀：施羅德：2023年4因素助固定收益資產需求增（第三版）

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1月9日：

【15：30】航運股為股價較波動的周期性收息股，惟在疫情衝擊下，一些航空股如太平洋航運 （02343） 預測PE不足2倍、股息率逾40厘的極吸引水平。此外，紐約聯儲銀行最新發表的報告指，中國新冠防疫影響全球供應鏈壓力呈回落趨勢。由此看來，航運股股價在本季的淡季內回吐，反而可能是低吸良機。

該報告指，全球供應鏈壓力指數從2022年11月經修訂的1.23，降至12月的1.18；供應鏈壓力指數自2022年春季顯著放緩，並在9月見底，其後回升至繃緊水平。該行經濟學家續指......

【06：00】傳統大藍籌新鴻基地產 （00016） 為港人熱門收息股之一，而旗下新城市廣場更為東鐵線沿綫最大型的購物商場及一直是旅客購物必到的地標之一。新地表示，在中港兩地通關首日（1月8日），新城市廣場為迎接旅客做足充份準備，特別斥資逾$1,000萬元打造春節推廣及一連串旅客優惠，並預期新春期間整體人流及生意額較去年上升15%及20%。

【01：30】獲多聞中、外資券商視為捕捉A股復甦首選的中信証券 （06030） ，其分析詳見：【下一頁】

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【00：30】內地復常速度加快，利好經濟復甦以至Ａ股回升有望提速。A股及券商股前景分析，詳見：【下一頁】

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1月7日：

【12：00】摩根大通近日發表報告指，內地在2022年12月中旬舉行的「中央經濟工作會議」，以穩增長為主題。摩通預料，中國2022年GDP增長2.8%，2023年料加快至4.3%，而當中主要驅動力為消費，反觀出口卻成為拖累；至於房地產市場，料續拖累經濟，但影響力度不及去年。

摩通報告解釋其對中國2023年GDP增長預測低於市場預期（5%）的主原有兩個，包括：

重新開放期間的陣痛；

以及與同業預期不同。

摩通料內地在2023年實施財政政策收緊，這不是因為政府預算收緊財政政策，而是2023年財政刺激措施中，料不會有重大提前撥款。

摩通料中國股票在2023年有周期性上行，預測由現在至2023年底，MSCI中國指數有10%的上行空間，這將驅動MSCI中國指數大約重返至去年8月水平。摩通更預料，未來或面對成熟市場衰退風險，每股盈測下降及風險胃納轉弱，惟隨着消費及營商信心逐漸回復，情況料將改善，並到2023年底時，料市場對2024年復甦抱更積極看法。

摩通重申中國是亞太(日本除外)市場中核心「增持」市場，偏好......

1月5日：

【21：30】內房債務危機在2022年衝擊內房、內險及內銀三大皮塊，而摩根大通最新發表的報告就表示，較看好股份制銀行，而非國有銀行，當中首選招商銀行 （03968） 及平安銀行（深：000001），原因是它們在2022年遭市場顯著下調估值預測，並將在2023年受惠於零售業務復甦及房地產行業尾部風險緩解。

摩通表示，重新開放將加速銀行2023年收入增長，尤其是......

【16：45】內需相關股具增長潛力之餘，當中不乏高息股，而預測股息率逾7厘的滔搏 （06110） ，雖然其目標價在麥格理最新報告中，因早前疫情而被調低至7.3元，但投資評級維持「跑贏大市」。

麥格理指......

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記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【領展】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】

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