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中港澳通關珠江船務直接受惠!

財金專欄 02:30 2023/01/06

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雖然美國聯儲局早一晩發表的議息紀錄顯示儲局大員們加息抗通脹的決心不變，但美股仍算是稍為回升收市，影響所及，亞太區股市周四普遍向上，而中港股市仍然有追落後表現較佳，恒指續升二百多點至二萬一千點水平，上證

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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