中港澳通關珠江船務直接受惠! 財金專欄 02:30 2023/01/06 分享： 分享： 雖然美國聯儲局早一晩發表的議息紀錄顯示儲局大員們加息抗通脹的決心不變，但美股仍算是稍為回升收市，影響所及，亞太區股市周四普遍向上，而中港股市仍然有追落後表現較佳，恒指續升二百多點至二萬一千點水平，上證 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 醫美股高估值有理嗎？ 2023/01/04 醫美股高估值有理嗎？ 投資坐標 - 泰國式「全面躺平」的後果! 2022/12/30 泰國式「全面躺平」的後果! 投資坐標 - 2023年首選股票 2022/12/21 2023年首選股票 投資坐標 - 「放開」後利好利淡道理何在? 2022/12/20 「放開」後利好利淡道理何在? 投資坐標 - 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 2022/12/16 美歐加息兼鷹咀一味靠嚇！ 敘福樓集團（01978） 雅各臣科研製藥（02633） 個股分析 疫情 受惠股 港股 市盈率 美股 英皇鐘錶珠寶（00887） 珠江船務（00560）