海通國際陳彥甫：監管風向有變 科網股續重估

展望2023年，海通國際私人財富管理首席投資總監陳彥甫表示，中國股市在2022年持續跑輸海外，這情況在今年有望扭轉。從歷史估值來看，MSCI中國指數目前已處於歷史10年平均值，約12倍左右，目前的估值水平已反映了風險事件。

港股方面，他認為底部已經在2022年10月時出現，但是由於目前由低位反彈的速度過急，有出現修正的風險。

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科技股方面，陳彥甫表示，從最近官方對互聯網平台企業的態度來看，內地當局並沒有再進一步收緊監管，而12月的遊戲版號獲批的意義重大，是2022年全年首次有進口遊戲版號獲批。

事實上，內地當局在過去兩年加強監管網絡遊戲審批，令遊戲行業一度出現「版號荒」時期，如從2021年7月到2022年4月11日，內地相關部門就暫停了遊戲版號下發。

另外，陳彥甫認為，內地相關部門對遊戲產業的風向有變，這也體現在早前官媒的評論文章中。該文章指，電子遊戲值得「重視」和「深挖潛在價值」，文中更指隨着防沉迷規定的完善和落地，中國遊戲產業逐步告別「野蠻生長」，成長為一個新產業，並不再提及「精神鴉片」字眼。

在官方對監管的態度有所放寬，以及中美會計審計問題初步達成共識的前提下，陳彥甫認為，互聯網板塊有望迎來估值重估，盈利有機會上調，看好板塊仍存在修復空間。

記者：陳紫瑩

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