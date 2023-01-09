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旺季臨 政策暖 乘風一轉贏面增

研究報告 11:30 2023/01/09

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風來了，順風要把握，逆風則避，這是投資法則。

手遊，網遊等綫上娛樂，曾遭政策打壓，在加息期亦深受拖累,2023年伊始，適逢旺季至，政策暖，乘風一轉，有贏面。

港股於2022年底的反彈，其中低殘的科網股表現強勁，主要受惠政策風險降温。對於科企2023年的走勢，信達證券看好科網於2023年的走勢，認為科網股於2023年終可「守得雲開見月明」，又指文娛消費的復甦，令遊戲、廣告、電影、綫下體驗等領域於2023年將迎來底部修復。

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隨着官媒陸續強調電子遊戲產業價值，國內版號常態化將穩定遊戲行業供給，利好國內遊戲大盤的修復以及遊戲出海的進程加速。2022年，科技股上半年反覆下跌，在政策擔憂和情緒波動影響下，年初至今傳媒互聯網相關指數均有所下跌，區間走勢存在差異。

於遊戲版塊，前景惹憧憬。主要受惠政策漸改善，以及版號常態化，反顯政策監管方向漸明朗。2022年11月，官媒人民網發布文章支持電子遊戲產業，予以遊戲產業更為客觀多元的戰略認識，強調遊戲產業可以助力多產業釋放數字經濟新動能。

另外，內地遊戲版號常態化發放，令政策面利空減弱。官媒網站口徑開始變化，政策面呈現回暖趨勢。於12月底，再有遊戲版號獲批，總計2022年，共第7批國產遊戲版號，合共逾400款遊戲獲批，包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 等旗下產品。

展望2023年遊戲板塊的前景，信達主要受惠多個概念，包括低基數效應，國內修復，以及遊戲出海加碼等。

國內市場修復 靜候版號

在國內版號遲滯的背景下，各大遊戲公司潛心修煉內功，分管道、分品類整合研發團隊。部分遊戲也已在海外上綫，蓄勢待發，靜候國內版號落地。

由騰訊領軍，遊戲帝國持續全球化擴張。根據Sensor Tower資料顯示，11月4日上綫的《NIKKE勝利女神》在前兩周就創造了6,700萬美元的流水，其中日本市場以37.9%位列第一，韓國和美國分位二三，足以證明其火爆程度。在海外地區投資遊戲CP是騰訊遊戲長期所堅持的策略，除了育碧、Supercell等頭部廠商，騰訊也將投資目光投向一些具備優秀製作能力的中小型團隊。

遊戲出海加碼 推動行業發展

面臨國內移動遊戲市場存量競爭加劇、版號審批趨嚴的困境，遊戲出海方向有望長足發展已成行業共識。出海遊戲立足成熟市場基本盤，開始尋找新興市場增長點。

內地遊戲正處百花齊放，多品類開拓表現亮眼。另外，騰訊、三七互娛海外收入占比繼續上升，已成業績驅動增長點。騰訊財報顯示，國際遊戲行業強勢反彈，第3季騰訊國際市場遊戲收入上升9%至117億元人幣。

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對於在港上市遊戲股均有重點遊戲推出。行業龍頭騰訊 （00700） 內地逐步抵禦未保法的影響，《英雄聯盟手游》、《重返帝國》、《英雄聯盟電競經理》等新遊表現不凡，成功延續領先遊戲的生命周期；遊戲出海在開發和發行方面，均保持卓越能力。

行業二哥網易 （09999） 發力出海，《永劫無間》端遊在全球市場上大獲成功，手遊版本正在研發中，全資收購法國獨游開發商 Quantic Dream 以及曝光全平台開放世界新作《燕雲十六聲》，《大話西遊：歸來》等 IP 遊戲已獲版號。

心動公司 （02400） 重磅新品《火炬之光：無限》上線首日獲得 24 個免費榜首十名。青瓷遊戲 （06633） 子公司與中手遊就《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》達成合作。百奧家庭互動 （02100） 《奧比島：夢想國度》表現亮眼，「IP超進化」戰略穩步推進多元新品陸續上線推動公司經營業績穩步向上。 

報告來源：信達證券

編輯：錢家鋒

 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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