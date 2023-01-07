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信義光能走高 擴產能+回A

財金專欄 2023/01/07

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港股昨日下跌，要留意連續兩日陰燭，國企指數更呈現「雙飛烏鴉」，小心大市下周有回吐壓力，惟相信板塊可以輪動，信義光能（00968）受惠價格回穩，加上未來兩年產能可增長1倍，恢復增長，尤其落實回A，對股價

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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