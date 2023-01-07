信義光能走高 擴產能+回A 財金專欄 2023/01/07 分享： 分享： 港股昨日下跌，要留意連續兩日陰燭，國企指數更呈現「雙飛烏鴉」，小心大市下周有回吐壓力，惟相信板塊可以輪動，信義光能（00968）受惠價格回穩，加上未來兩年產能可增長1倍，恢復增長，尤其落實回A，對股價 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 通關=港股見頂？（第四版） 2023/01/06 通關=港股見頂？（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬估值吸引 股價可追落後 2023/01/06 洛鉬估值吸引 股價可追落後 中字股實力談 - 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 2023/01/05 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 中字股實力談 - 中國加快基建 聯塑恢復增長 2023/01/05 中國加快基建 聯塑恢復增長 中字股實力談 - 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 2023/01/04 港股歷史走勢如重演 恒指今個月見225（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 太陽能 信義光能（00968） 君實生物（01877） 福萊特玻璃（06865） 新能源