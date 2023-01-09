專訪 瑞信邵志銘：是時候加大中資股比重

瑞信大中華區首席投資總監兼董事總經理邵志銘在接受《MoneyTimes》專訪時表示，在內地大幅放寬防疫政策、政府表明將經濟增長放在更重要的位置，以及中概股監管風險大幅下降的情況下，股市的基本面正逐步改善。

「影響中國市場的負面消息早前已反映在估值當中，加上機構對中資股配置偏低，在內地政府調整防疫方向後，市場對中國股市展望沒之前那麼悲觀。」

邵志銘續指，在防疫政策改變後，有助舒緩中國經濟下行壓力，減低股市下行風險。該行將對中國市場未來3至6個月評級由「中性」上調至「增持」，並指MSCI中國指數估值回到歷史平均水平，企業盈利前景亦有望進一步上調。

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總體來說，邵志銘估計中港股市在上半年將跑贏美股，因市場對中國重啟經濟的態度樂觀。不過，他提醒市場或在2月聯儲局議息會議後，再次出現調整。

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另外，亦要關注3月兩會後，當局推出的刺激經濟措施是否足夠。「雖然改變清零政策有助減輕疫情為經濟帶來的壓力，但排除防疫政策之外，不代表中國經濟沒有其他方面的壓力，第一季度經濟將繼續面對下行壓力，但相信在第二季度開始將出現反彈。」

內房傳再有政策利好

在內房政策方面，繼2022年11月，內地當局在信貸、債券及股權融資三方面「三箭齊發」（見表），進一步支持房企融資後，外電引述知情人士指，內地金融監管部門據悉計劃放寬房企融資的「三條紅綫」考核，將試點過渡期「死綫」由今年6月30日延長至少6個月，並放寬負債增速上限。

此外，邵志銘指出，即使內地當局去年為刺激樓市已推出不少措施，如放寬限購令、降低按揭貸款利率及首期比例、個別地方政府推「一人買房全家幫」措施等，但對刺激樓市實際作用有限，因青年人為買房的主力，但內地青年失業率高企拖累他們買房的能力和意向，而失業率又與中國經濟增速近年有所放緩相關，並非刺激樓市便可解決的問題。

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