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白名單 三紅綫 內房全力翻身年 投資有策

研究報告 11:24 2023/01/09

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新年伊始，內房板塊先迎來開門紅，上周表現喜人。市場再傳中央加碼對內房的信貸支持，加上銷售表現略見收復，締造短期升勢。券商估計今年第一季板塊仍要面對業績期的擾動，而4月會是內房銷售重拾正增長之時，投資者可留意出入市時機，建議是︰1月短炒政策消息，2月出貨避盈警，3月再度收集，迎接4月內房拐點。

踏入2023年第一周，內房利好消息便接腫而來︰詳見：一文看清1月份行業消息

摩根大通認為，2023上半年的確有可能出現諸如「白名單」、放寬「三條紅綫」等信貸寬鬆措施，而這會有利財務表現較佳、中央願意優先幫助的民企內房，例如去年底已獲內銀授信支持的龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、新城發展 （01030） 等。後續需要關注內房獲得的融資支持，規模是否足夠讓企業迴避債務違約，特別是債務規模特別大的碧桂園。另外企業在當前偏弱的市況下有否作股權融資的意慾，也是一個疑問。

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不論是「白名單」還是放寬「三條紅綫」，對內房提供融資援助的政策還是有軟肋，就是資金至今仍主要用於現有項目「保交樓」、償還到期債務等方面，對內房新樓銷售並沒有提振作用。所謂「長貧難顧」，內房行業一日未重新全面進入「銷售新樓-收回款項-開發新項目」的資金增值迴圈，單靠國家、銀行的支援難以真正讓房企脫困。

幸好內地樓市近期仍在見底回升之路有所前進。12月份31間主要上市房企整體銷售額按年下跌30%至約4,500億元（人民幣‧下同），較11月的35%跌幅有所收窄，反映12月年尾衝刺、市場推廣及政策放鬆的效果。當中不得不提華潤置地 （01109） ，12月銷售額按年增10%至496億元，既創公司歷史新高，又自7月以來連續6個月錄得正增長。此外，越秀地產 （00123） 12月銷售額按年增10%至496億元，同創歷史新高。

詳見：內房入市指南──12月房企銷售+拿地排行榜

經歷2022年第四季由一眾民企內房帶動的估值修復後，花旗認為板塊平均6.4倍的2023年預測市盈率及5.1倍的股息率，可以緩衝盈利下滑的影響。該行後市看好......

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內房拐點4月可望出現，但入市仍要留心短期波動...

......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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