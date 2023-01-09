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「冠軍分析師」張憶東：港股冬去春來

研究報告 13:23 2023/01/09

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2022年11月至今，港股流動性以及風險偏好改善明顯，港股的春天再次降臨。有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，港股修復只是剛剛冬去春來而已，料「病樹前頭萬木春」，資金面「風水輪流轉，今年到港股」，大力看好港股後市。

本文集中說明張憶東對宏觀環境及大市的展望，有關他的選股策略，詳見另一文章：「冠軍分析師」張憶東的選股攻略

截至2022年12月30日，恒生指數自低點最高反彈幅度達到35.5%，估值PE-TTM由7.2提升至9.7，處於2011年以來的42.7%分位數水平；風險溢價由極值點9.7%下降至6.4%，處於2011年以來的24.8%分位數水平。做空成交額佔比由高點24.5%回落至14%附近。但是基本面預期改善不明顯，恒指2023年彭博一致預期EPS仍未明顯抬升。這是張憶東認為港股尚有大量修復空間的理據。

專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊【下一頁

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分行業來看，港股四大主要板塊──金融、內房、消費及TMT行業，經歷2個月反彈後也距離歷史平均估值有一大段距離：

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張憶東從海外、國內兩大宏觀方向，剖析港股首季走向：

海外，美債長端利率確認見頂是中期利多，美股對中國股市的影響鈍化。

美股1季度將偏熊，1季度美聯儲仍將鷹派十足，「殺盈利」將成為主邏輯。 1月份美股將博弈這輪加息週期的終端利率水平是否超過5%以及維持的時間。雖然此輪美國通脹峰值可能已過，商品通脹趨勢下行，但是，通脹數值仍在高位，特別是服務通脹仍居高難下。等待經濟進一步下行，失業數據惡化之後，服務通脹才能將趨勢性下行。而美聯儲維持鷹派越久，美股殺盈利風險越大。

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商品通脹趨勢下行，但服務通脹仍在高位。，等待經濟進一步下行，失業數據惡化之後......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 財金猛人追蹤

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