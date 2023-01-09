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能堅定看好的港股板塊 2023年出擊（附目標價）

研究報告 11:22 2023/01/09

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港股自去年11月起展現強勢，踏入2023年1月，表現能否維持？東吳證券發表報告，認為今年第二季或是基本面出現拐點的時機，並提供短期和中長期的板塊選擇，推薦多隻股份。

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盈利估值雙升

東吳證券指，港股市場未來有望迎來戴維斯雙擊。企業盈利於2023年國內經濟和港股業績有望大幅改善，參考海外經驗，在疫情管控放開後的36個月內經濟將會面臨較大壓力，但伴隨疫情和經濟活動恢復，配合政策端的支持，整體經濟有望持續恢復增長。而經濟恢復將帶動消費和互聯網行業增長，過往港股在經濟回升和企業業績大幅修復時期皆出現牛市行情。未來在互聯網板塊持續降本增效的背景下，有望釋放更大的利潤彈性。

另一方面，估值仍有持續提升的空間。從最新的美聯儲前瞻展望來看，通貨膨脹有望在2023年6月之後下降到3%左右，在2023年第三季達到2%的目標。美聯儲未來的降息不可避免，港股的貼現率將會持續下降，這將有利於港股估值層面的提升。參考過往經驗，恒生指數過去12個月PE在牛市時期有翻倍增長的空間，恒生科技指數擁有相比恒生指數更高的估值彈性。未來......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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