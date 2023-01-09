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「冠軍分析師」張憶東的選股攻略

研究報告 07:21 2023/01/09

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2022年11月至今，港股流動性以及風險偏好改善明顯，港股的春天再次降臨。有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，港股修復只是剛剛冬去春來，圍繞基本面復甦的確定性，積極布局價值重估的機會，並推薦4大投資主綫。

本文集中說明張憶東的選股策略，有關他對宏觀環境及大市的展望，詳見另一文章：「冠軍分析師」張憶東：港股冬去春来

主綫一：互聯網──2023年有望估值和業績雙提升。

估值提升：美債長端利率震盪回落，有利於提升互聯網為主體的中概股估值，進而拉動港股互聯網估值。

中概股審計問題逐步解決，2022年12月PCAOB宣稱歷史首次完成對中概股底稿審查，過去兩年互聯網行業估值隱含的大國博弈風險釋放，中概股退市擔憂進一步消除，估值面臨修復。

業績提升：在疫情防控政策進一步優化之下，跟消費復甦相關的互聯網業務基本面也將受益。互聯網廣告受益於疫後復工復產，廣告主投放預算回暖；本地生活服務中，隨著全面放開，供需兩端潛力有望得到釋放，外賣業務有望回歸高增速，而到店業務將受益於旅行需求提振及線下流量回歸；電商物流逐步疏通，短期必需消費品和醫藥需求驅動業務回暖，中期受益於各地消費券與平台推廣促銷。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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綫上旅遊（OTA）方面，疫情開放初期的出行量尚未明顯反彈，但由於疫情放開政策帶來的出行確定性大幅提升，拉動機票等出行產品價格，中長期看好受到長時間壓制的出行需求將強勁釋放；復工復產後消費貸需求有望提升、逾期率有所下降，互聯網金融相關平台業績有望觸底反彈。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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遊戲、雲等業態受益於互聯網監管政策改善。遊戲方面，目前國內游戲大盤已在築底階段，2022年12月份版號發布的數量與質量均為2022年以來最高，反映監管的常態化，隨著2023、2024年新遊的上線，預期遊戲行業將隨著行業不斷推出新遊而逐步恢復。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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主綫二：消費及服務的結構性行情，受益於疫情防控政策優化和消費復甦。

食品飲料：春節旺季來臨，啤酒、乳業、軟飲為代表的食品飲料整體板塊受益於消費復甦的趨勢，以及成本壓力的邊際緩解。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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運動鞋服：全國各地陸續優化防疫政策，有望更快見到消費場景恢復。隨著防控限制放鬆後第一波感染高峰的過去，消費意願有望逐步提升，2023年消費將呈現前低後高的溫和復甦。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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教育：走出業務調整期，政策帶來的經營不確定性消除。合規業務正常開展，新業務順利推進，有望貢獻穩定營收和利潤，盈利能力有望提升。相關港股（記者整理，非興業證券薦股）：

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主綫三......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 財金猛人追蹤

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