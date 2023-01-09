國泰與太古未盡反映通關因素 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空（00293）是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古（00019）也同樣有巨大潛能。 香港與內地正式通關，開始的時候是 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 跌市下仍有逆升股 2023/01/03 跌市下仍有逆升股 通關概念仍可繼續炒 2022/12/19 通關概念仍可繼續炒 利率料見頂 是時候追本地地產股 2022/12/12 利率料見頂 是時候追本地地產股 銀娛仍最具競爭力 2022/12/05 銀娛仍最具競爭力 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 2022/11/30 【星級名家】曾淵滄：內房利好急升 惟只可即日鮮 國泰航空（00293） 太古地產（01972） 太古股份公司 A（00019） 太古 航空股 國泰航空 建滔集團（00148） 中國國航（00753）