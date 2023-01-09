國泰與太古未盡反映通關因素

內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空（00293）是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古（00019）也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是

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