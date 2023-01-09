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國泰與太古未盡反映通關因素

財金專欄 2023/01/09

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內地與香港通關決定來得突然，因此，有些通關概念股仍未熱起。國泰航空（00293）是其中一隻，目前股價與疫前仍有巨大的距離，而其母公司太古（00019）也同樣有巨大潛能。

香港與內地正式通關，開始的時候是

...

撰文 : 曾淵滄 大學教授

欄名 : 曾淵滄專欄

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國泰航空（00293） 太古地產（01972） 太古股份公司 A（00019） 太古 航空股 國泰航空 建滔集團（00148） 中國國航（00753）

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