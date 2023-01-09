歐元1.03美元支持力強

歐元區年通脹率雖從11月的10.1%大幅回落至12月的9.2%，但區內12月零售銷售卻按年跌2.8%，數字顯示加息雖推低通脹，但代價是使經濟轉弱。幸好，歐洲今次冬季天氣異常和暖，大降低能源危機對歐洲帶

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