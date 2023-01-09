罷工工潮嚴重損害英國經濟，上周英國商務大臣夏博思指，將在數周內推「反罷工法」制衡工潮。但由於上述方案要經國會審批，待其正式執行，料也要數個月後。換言之，遠水難救近火。由於英國經濟於第三季已收縮，待第四

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