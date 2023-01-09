英鎊長遠看淡 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 罷工工潮嚴重損害英國經濟，上周英國商務大臣夏博思指，將在數周內推「反罷工法」制衡工潮。但由於上述方案要經國會審批，待其正式執行，料也要數個月後。換言之，遠水難救近火。由於英國經濟於第三季已收縮，待第四 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美日元首會面 成本周焦點 今日 美日元首會面 成本周焦點 歐元1.03美元支持力強 今日 歐元1.03美元支持力強 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 澳元龐大支持位65.5美仙 今日 澳元龐大支持位65.5美仙 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 你可能感興趣 美日元首會面 成本周焦點 今日 01:00 美日元首會面 成本周焦點 歐元1.03美元支持力強 今日 01:00 歐元1.03美元支持力強 日圓徘徊131至136 今日 01:00 日圓徘徊131至136 最新專欄文章 美日元首會面 成本周焦點 今日 美日元首會面 成本周焦點 加元徘徊1.34至1.37 今日 加元徘徊1.34至1.37 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 澳元龐大支持位65.5美仙 今日 澳元龐大支持位65.5美仙 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 美元 拜登 岸田文雄 歐元 英鎊 辛偉誠 日圓 澳元 紐元 加元