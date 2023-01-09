日圓徘徊131至136

本周二，東京將公布12月核心年通脹率，市場估將攀升至3.8%，前值為3.6%，而全國通脹數字待20日才公布。由於日本實質年工資於11月已收縮3.8%，為降日本民眾生活壓力，料日央行需要推升日圓以阻止通

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