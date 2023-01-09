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澳元龐大支持位65.5美仙

財金專欄 2023/01/09

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澳洲嘗試與中國改善關係，已初見回報。上周有消息指，中國發改委正探討恢復澳洲煤炭進口。一旦成事，料可推高澳洲流動帳盈餘，利澳元長遠前景。惟要關注澳洲12月平均樓價按月及按年分別跌1.1%及5.3%，這或

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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