澳元龐大支持位65.5美仙 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 澳洲嘗試與中國改善關係，已初見回報。上周有消息指，中國發改委正探討恢復澳洲煤炭進口。一旦成事，料可推高澳洲流動帳盈餘，利澳元長遠前景。惟要關注澳洲12月平均樓價按月及按年分別跌1.1%及5.3%，這或 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美日元首會面 成本周焦點 今日 美日元首會面 成本周焦點 歐元1.03美元支持力強 今日 歐元1.03美元支持力強 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 你可能感興趣 美日元首會面 成本周焦點 今日 01:00 美日元首會面 成本周焦點 歐元1.03美元支持力強 今日 01:00 歐元1.03美元支持力強 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 最新專欄文章 美日元首會面 成本周焦點 今日 美日元首會面 成本周焦點 加元徘徊1.34至1.37 今日 加元徘徊1.34至1.37 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 美元 拜登 岸田文雄 歐元 英鎊 辛偉誠 日圓 澳元 紐元 加元