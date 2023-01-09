中國終於通關，重點要留意在通關後，對內地經濟帶來多大刺激。內地作為澳、紐的主要出口目的地，內地經濟反彈力愈強，對澳、紐經濟愈有利。另要留意國際奶價自2022年3月見頂後，到現在已累跌35%，這或是紐元

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