加元徘徊1.34至1.37

加拿大經濟依賴美國，而美國經濟在G7中倘算強，對加拿大可視為正面因素。隨着中國通關，也利好加拿大主要出口的石油。另外，杜魯多政府積極吸納移民政策，料2023年計劃吸46萬人（2022年為43萬人）。料

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