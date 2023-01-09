美日元首會面 成本周焦點 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 留意本周五（13日），日本首相岸田文雄與美國總統拜登的會面，會否改變日後日圓滙價軌迹。 英國首相辛偉誠在上周向英國人民承諾，要把通脹減半、改善經濟、降低債務、削減醫院輪候時間，以及阻止難民湧入等。不過， ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元1.03美元支持力強 今日 歐元1.03美元支持力強 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 澳元龐大支持位65.5美仙 今日 澳元龐大支持位65.5美仙 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 你可能感興趣 歐元1.03美元支持力強 今日 01:00 歐元1.03美元支持力強 英鎊長遠看淡 今日 01:00 英鎊長遠看淡 日圓徘徊131至136 今日 01:00 日圓徘徊131至136 最新專欄文章 加元徘徊1.34至1.37 今日 加元徘徊1.34至1.37 紐元待奶價改善 今日 紐元待奶價改善 澳元龐大支持位65.5美仙 今日 澳元龐大支持位65.5美仙 日圓徘徊131至136 今日 日圓徘徊131至136 英鎊長遠看淡 今日 英鎊長遠看淡 美元 拜登 岸田文雄 歐元 英鎊 辛偉誠 日圓 澳元 紐元 加元