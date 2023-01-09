美日元首會面 成本周焦點

留意本周五（13日），日本首相岸田文雄與美國總統拜登的會面，會否改變日後日圓滙價軌迹。

英國首相辛偉誠在上周向英國人民承諾，要把通脹減半、改善經濟、降低債務、削減醫院輪候時間，以及阻止難民湧入等。不過，

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