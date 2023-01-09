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中港通關 樓市「塘水滾塘魚」不再?

地產 14:00 2023/01/09

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經過3年疫情後，終於迎來中港通關好消息，一方面標誌社會正式擺脫疫情，走進復常最後一步；同時亦有助本港樓市走出「塘水滾塘魚」，引入外來購買力刺激，對市場氣氛有提振作用。

  • 過去3年內地買家顯著減少
  • 樓市觸底反彈仍有待觀察
  • 通關消息對樓市屬於正面

本港向來屬於小規模而開放的經濟體系，在疫情前3年（2017年至2019年），仍錄得多達9483宗買家印花稅成交，平均每年3161宗，相當於同期整體住宅成交量約6%。意味市場有6%購買力來自內地、海外，特別在豪宅、新盤市場比例就更顯著；但過去3年(2020年至2022年)，這個比例跌至1%，反映疫情下內地客基本上絕迹，單靠本地客「撑起」整個樓市。

雖然加息因素削弱長綫投資需求，而移民潮亦減少了市場剛性需求，單靠本地需求已經難以支撑現時高昂的樓價，亦是去年樓價大跌的原因之一。隨着通關後，可改變現時樓市「塘水滾塘魚」現象。

其次，現時通關之後亦標誌香港進入復常新階段，不止是內部生活復常，而且恢復跟國內、國際往來，對於帶動本港商務、貿易有利，除了樓市氣氛，以至長綫經濟增長亦有幫助。

不過，要留意的是，通關消息對樓市無異屬於正面消息，但最終能否帶動樓市正式觸底反彈，還有待觀察。

一方面是內地現時正經歷疫情爆發，可能需要2、3個月過渡，而中港現時亦未全面通關，內地客的實際購買力需要時間恢復；同時，3年疫情過去，內地經濟增長速度、中港息差等客觀因素均有改變，對於內地客「爆買」香港樓市的憧憬，應該保持審慎樂觀。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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