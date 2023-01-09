港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額

香港和內地首日通關，據知，港府內部評估，整體十分順暢，兩地也已有共識，若一切順利，一周之後，可再增加通關名額，主要是重開高鐵，增加飛機航班，以應付農曆新年增加的需求。

應付新春需求 羅湖有機會重開

首階段

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