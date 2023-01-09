港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 香港和內地首日通關，據知，港府內部評估，整體十分順暢，兩地也已有共識，若一切順利，一周之後，可再增加通關名額，主要是重開高鐵，增加飛機航班，以應付農曆新年增加的需求。 應付新春需求 羅湖有機會重開 首階段 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 2023/01/06 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 有政戲 - 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 2023/01/05 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 2023/01/04 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 2023/01/03 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 有政戲 - 黃元山掌特首政策組 料下周公布 2022/12/22 黃元山掌特首政策組 料下周公布 政治 高鐵 農曆新年 李家超 陳茂波 鐵路 發展局 口岸 入境處 東盟