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麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮

財金專欄 2023/01/09

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美國眾議院經過4日會議才選出新議長，為相隔100年來再次出現如斯尷尬局面。屬共和黨的眾院多數黨領袖麥卡錫經過15輪投票，終在6名黨友「放棄」投票下，以216票當選新一任議長，令新一屆眾院會期正式展開。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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