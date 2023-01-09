麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 財金專欄 2023/01/09 分享： 分享： 美國眾議院經過4日會議才選出新議長，為相隔100年來再次出現如斯尷尬局面。屬共和黨的眾院多數黨領袖麥卡錫經過15輪投票，終在6名黨友「放棄」投票下，以216票當選新一任議長，令新一屆眾院會期正式展開。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 2023/01/08 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 國金札記 - 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 2023/01/06 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 國金札記 - 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 2023/01/05 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/04 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/03 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 政治 美國 美國國會 美國眾議院 停擺 美國共和黨 美國民主黨 特朗普 拜登 移民