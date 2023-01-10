  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃國英談選股（《黃國英談港股波幅與資產活化》第二版）

財金猛人追蹤 16:00 2023/01/10

分享：

分享：

選股要超過一般人的認知，一般人的認知不重要 ... ...


（精彩內容，登入詳閱。）

    點擊圖片放大
    +2

—————

黃國英談港股波幅與資產活化

 

黃國英資產管理公司董事黃國英，最近幾天接受了多家媒體的採訪，綜合的觀點如下：

談恒指：

港股2023年不覺得有新高，可能16,000-22,000，或者16,000至24,000波動。

港股應該在14597是見底了，要像那時那麼多的消息很難。現在主要係防疫政策態度改變，另外對房地產資金鏈放鬆，所以，港股已經見底。而且，要沽的人都已經沽了，不會回來再買過、再抛售。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

談港股：

    點擊圖片放大
    +2

精彩內容，登入詳閱。
 

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師見地

最新專欄文章

內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案
今日
內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
2023/01/05
野村陸挺：中國復甦力度不要高估
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
2022/12/23
大摩首席策略師：美股反彈結束的理由（「美股最後一跌」第三版)
任澤平：全球新一輪衰退來襲
2022/12/21
任澤平：全球新一輪衰退來襲
洪灝：中港股市明年看法
2022/12/15
洪灝：中港股市明年看法
金融 加息 概念 經濟 股票 港股 中國 見底 黃國英 恒生指數

上一篇文章

內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案

下一篇文章

【星級名家】曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素（一文盡覽）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【修復空間】海通國際陳彥甫 聚焦科網重估繼續
【修復空間】海通國際陳彥甫 聚焦科網重估繼續
【追蹤女股神】Tesla反彈6% Cathie Wood再加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】Tesla反彈6% Cathie Wood再加倉（一文盡覽ARK最新買賣清單）
黃國英談選股（《黃國英談港股波幅與資產活化》第二版）
黃國英談選股（《黃國英談港股波幅與資產活化》第二版）
【星級名家】曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：國泰與太古未盡反映通關因素（一文盡覽）
專訪 瑞信邵志銘：是時候加大中資股比重
專訪 瑞信邵志銘：是時候加大中資股比重
內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案
內房救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案