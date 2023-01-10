黃國英：選股要超一般人認知

選股要超過一般人的認知，一般人的認知不重要 ... ...



（精彩內容，登入詳閱。）

▼ 點擊圖片放大 +2

—————

黃國英談港股波幅與資產活化

黃國英資產管理公司董事黃國英，最近幾天接受了多家媒體的採訪，綜合的觀點如下：

談恒指：

港股2023年不覺得有新高，可能16,000-22,000，或者16,000至24,000波動。

港股應該在14597是見底了，要像那時那麼多的消息很難。現在主要係防疫政策態度改變，另外對房地產資金鏈放鬆，所以，港股已經見底。而且，要沽的人都已經沽了，不會回來再買過、再抛售。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

談港股：

▼ 點擊圖片放大 +2

精彩內容，登入詳閱。



★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入