內房施救得起？銀保監郭樹清、任澤平有答案

2021年以來，排名前50的民營房企有七成出現現金流緊張，甚至公開市場債務違約。房企三好生也出現嚴重現金流緊張和公開市場債務違約風險。

2022年1-12月，百強房企銷售總額同比下降41.3%，12月，30大中城市商品房成交套數和面積月均同比分別為-26.3%和-20.7%，環比為9.2%和18.2%。短期居民購房信心和能力暫未恢復，市場仍處築底階段。

由於房地產前期調控政策偏緊，房企現金流緊張，相當一部分房企「躺平不拿地」，房地產投資和政府土地財政大幅下滑，拖累經濟增長。根據克而瑞資料，2022年百強房企拿地銷售比創2017年以來最低水平，超四成房企投資幾乎暫停。

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這次房地產救得起來嗎？能困境反轉嗎？

1月5日，央行、銀保監會完善首套房貸利率調整機制，房貸利率掛鈎房價走勢，是對2022年9月政策的延續，對房價持續下降的城市，未來地方可決定下調首套房貸款利率，各地「因城施策」支持剛性住房需求。當前103個重點城市首套房貸利率低至4.09%，相較歷史利率低點存在下降空間。根據對70城的統計，有38個城市滿足連續三個月房價下降的條件，可以降低房貸利率和首付比。

1月6日，住建部長在接受《人民日報》採訪時表示，大力支持購買首套，降低首付和降低利率，對於二套和三套住房也明確了支持和不支持的差異化政策。

2022年12月16日，中央經濟工作會議提出：要因城施策，支持剛性和改善性住房需求。

12月15日，劉鶴副總理指出，「對於明年中國經濟實現整體性好轉，我們極有信心。房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，我們已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。」

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房地產市場實現軟着陸

任澤平認為，2023年房地產市場有樂觀、中性、悲觀三種情景分析。

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