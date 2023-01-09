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2023前瞻 港股企穩反彈迎結構性牛市  留意內房+科技+消費

研究報告 16:09 2023/01/09

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踏入新一年，2023年.港股開局延續去年的升勢，恒指突破21000關，升見半年高位。市場關注2023年港股因否升勢持續，銀河證券預期，2023年港股市場將迎來結構性牛市機會，港股企穩反彈。

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回顧2022年，在海內外眾多因素的影響下，港股反覆下行，到11月展開V型反轉行情。雖然港股年底全面反彈，但遠未得到修復，全年恒生指數下跌逾15%，科技股成重災區，恒生科技指數跌27.19%。

按年計，港股由2020年至2022年起連跌3年，因而令港股各指數價格仍處於較低的位置。對於港股反彈影響因素，銀河證券認為有大因素：
1. 外部因素
「灰犀牛」效應減弱，全球通脹峰期已過，但仍存在工資-物價螺旋上漲可能性；2023年上半年全球經濟衰退風險抬升；各國央行加息拐點不一致，「鷹轉鴿」在路上；滙率因素；地緣政治風險對資本市場造成不良擾動。

2. 內部因素
地內經濟修復預期加強。中國經濟復蘇在即；風險兼具機遇：長期緩釋房地產泡沫的「灰犀牛」風險；「二十大」戰略佈局，革故鼎新。

3. 內生因素
業績加速修復；估值快速回升；國際流動性優勢；市場情緒反彈回升。

港股現處絕對估值低位

港股經歷2022年大幅尋底後，恒指面臨盈利和估值的下跌。綜合港股反彈的多方面影響因素分析，預判2023年港股市場將迎來結構性牛市機會，港股企穩反彈。其中邏輯，包括經歷了近兩年估值下行，港股處於絕對估值低位；隨著全球各大央行貨幣政策由鷹轉鴿，開放性強的香港市場在國際流動性面前有先天優勢；預期港股將迎來業績修復，包括房地產支持政策持續催化利於港股市場反彈回升。

預期2023年港股續反彈，於選股方面，銀河證券推薦三大概念。

概念1：留意內房政策對港股市場的支持作用，地產板塊上下游產業鏈機遇大於風險；
概念2：留意港股估值低位，主要是科技板塊，當中細分為關鍵材料、核心元器件、基礎軟體、基礎零部件等領域；
概念3：留意費復甦領域，2023年將是推動消費復蘇的強勢之年，食品飲料、醫藥生物、酒店、旅遊、交運等值得期待。

報告來源：銀河證券

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有利捉

宏觀分析 恒生科技指數 經濟 貨幣政策 港股 恒生指數 板塊 中國

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