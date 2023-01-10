4電影瞄準內地春節檔期 影視股檢閱（附目標價）

農曆新年將至，賀歲電影瞄準新春檔期整裝待發，首創証券指出，2023年元旦檔以5億票房收官，料春節檔期票房有望繼續復甦，投資者可留意影視板塊，如貓眼娛樂 （01896） 、阿里影業 （01060） 、檸萌影視 （09857） 。

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專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊【下一頁】

首創証券指出，內地2023年元旦檔以5億票房收官，即將步入農曆新年，多套電影開始宣發，目前已有四套電影官宣定檔，分別為《流浪地球2》、《無名》、《滿江紅》和《熊出沒·伴我「熊芯」》。

首創指出，北上廣的感染人數已近尾聲，預料春節檔的觀影人數出現復甦。該行又表示，全國各地疫情陸續達峰，一綫城市感染人數北方、中部、西部等市場復甦顯著，《阿凡達2》元旦檔票房更反超了首周上映票房。

該行料春節前後，國內疫情將以中小城鎮和鄉村為主要蔓延區域，相對來說，各大票倉城市有望迎來線下觀影人群回歸，春節檔觀影復甦預期強化。2023年，國內電影產業在疫情裏三年來積累的優質產能將初步向影院市場釋放，各大出品方對春節檔期非常重視，多家上市電影公司積極入局。

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已定檔的影片中，郭帆導演、劉慈欣監制的科幻大片《流浪地球2》由中國電影主投出品，前作曾在春節檔創下票房紀錄。

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諜戰年代題材的《無名》由梁朝偉、王一博主演，深受影迷期待，由博納影業出品......

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報告來源：首創証券

編輯：陳文政

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