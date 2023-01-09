議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 國際 20:51 2023/01/09 分享： 分享： 今日續談美國眾議院議長選舉，昨日本欄提到今次議長選舉弄得如此難看，可謂現今美國政壇的最佳寫照，主因是共和黨近年變得激進，黨內右翼視政敵如國家叛徒般攻擊，猶如意識形態上走向原教旨主義。說到共和黨愈來愈激進，前總統特朗普（Donald Trump）肯定是重要推手。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 2023/01/05 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/02 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 2022/12/29 回顧俄烏戰爭 細看關鍵轉折位 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 2022/12/28 機師客機齊短缺 貴機票恐成常態？ 你可能感興趣 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 20:45 2023/01/05 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 21:10 2023/01/03 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 22:14 2023/01/02 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 最新專欄文章 國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 今日 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 國金札記 - 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 2023/01/06 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 國金札記 - 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 2023/01/05 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 2023/01/04 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強 國金札記 - 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 2023/01/03 2023否極泰來？ 還看俄烏何時止戰 政治 選舉 特朗普 美國共和黨 美國眾議院 美國