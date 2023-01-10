瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳 財金專欄 2023/01/10 分享： 分享： 新的一年開始了，舊的故事仍在持續。在2023年的第一個星期，風險資產市場仍然在「通脹」與「衰退」兩大主題之間糾結。面對同樣的通脹形勢和就業數據，股市造好，油價大跌。美國12月非農就業數據連續第五個月回 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法貿行：內房科企具周期性機會 2023/01/06 法貿行：內房科企具周期性機會 陶冬：全球經濟步向衰退 2023/01/05 陶冬：全球經濟步向衰退 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 2023/01/04 施羅德Keith Wade：2023年環球經濟溫和增長 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 2022/12/30 瑞士百達：通脹回落 債券吸引力增 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 2022/12/29 瑞信陶冬：日央行變招 日圓23年看漲 經濟 通脹 貨幣政策 CPI 日圓 經濟衰退 財政政策 非農就業 陶冬 宏觀分析