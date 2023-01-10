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瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳

財金專欄 2023/01/10

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新的一年開始了，舊的故事仍在持續。在2023年的第一個星期，風險資產市場仍然在「通脹」與「衰退」兩大主題之間糾結。面對同樣的通脹形勢和就業數據，股市造好，油價大跌。美國12月非農就業數據連續第五個月回

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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