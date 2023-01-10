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【中國疫情】官方解畫政策轉向 展透明開放迎「後疫時代」

中國 08:00 2023/01/10

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內地防疫在過去兩個月迅速完成「三級跳」，已於周日（1月8日）結束了為期三年的新冠防疫政策和入境限制，正式跨入「後疫時代」。官媒發文首次解畫政策轉向背後原因及決策過程，回應外界質疑，顯示當局對外展現政策透明和開放姿態的意圖。

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