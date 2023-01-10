【中國疫情】官方解畫政策轉向 展透明開放迎「後疫時代」 中國 08:00 2023/01/10 分享： 分享： 內地防疫在過去兩個月迅速完成「三級跳」，已於周日（1月8日）結束了為期三年的新冠防疫政策和入境限制，正式跨入「後疫時代」。官媒發文首次解畫政策轉向背後原因及決策過程，回應外界質疑，顯示當局對外展現政策透明和開放姿態的意圖。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 發燒求診人數銳減逾8成 重慶官方：疫情高峰已過 2023/01/04 發燒求診人數銳減逾8成 重慶官方：疫情高峰已過 中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情 2023/01/05 中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情 中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況 2023/01/06 中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況 【內地疫情】河南官方統計：全省感染率為89% 高峰已過 2023/01/09 【內地疫情】河南官方統計：全省感染率為89% 高峰已過 你可能感興趣 發燒求診人數銳減逾8成 重慶官方：疫情高峰已過 13:02 2023/01/04 發燒求診人數銳減逾8成 重慶官方：疫情高峰已過 中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情 22:29 2023/01/05 中宣部下令媒體營造春節祥和氛圍 準確報道地方克服疫情 中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況 09:38 2023/01/06 中國專家參與世衛線上會議 通報中國疫情最新情況 中共中央政治局 疫情 防疫措施 南中國海 中國共產黨 經濟 政治 習近平 烏魯木齊 北京