  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 01:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

信証恢復增長 估值有望提升

財金專欄 2023/01/10

分享：

分享：

內地股市踏入2023年後連升五日，港股昨日亦強勢升至近五個月高位，內地未來會推動企業估值改革，有助推高A股估值，利好證券股未來表現。龍頭中信証券（06030）2023年盈利有望恢復雙位數增長，加上股價

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版）
2023/01/09
恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版）
中字股實力談 - 信義光能走高 擴產能+回A
2023/01/07
信義光能走高 擴產能+回A
中字股實力談 - 通關=港股見頂？（第四版）
2023/01/06
通關=港股見頂？（第四版）
中字股實力談 - 洛鉬估值吸引 股價可追落後
2023/01/06
洛鉬估值吸引 股價可追落後
中字股實力談 - 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版）
2023/01/05
恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國證監會 IPO 中信証券（06030） 人民幣 證監會 銀行

上一篇文章

港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？

下一篇文章

中信建投長方形目標8元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
國泰與太古未盡反映通關因素
國泰與太古未盡反映通關因素
投資廣角鏡 - 英皇鐘錶通關佔先機
英皇鐘錶通關佔先機
宏觀眼界 - 殺到埋身，點防疫
殺到埋身，點防疫
我信「君無戲言」
我信「君無戲言」
專家樓論 - 內地客救港樓？
內地客救港樓？