信証恢復增長 估值有望提升 財金專欄 2023/01/10 分享： 分享： 內地股市踏入2023年後連升五日，港股昨日亦強勢升至近五個月高位，內地未來會推動企業估值改革，有助推高A股估值，利好證券股未來表現。龍頭中信証券（06030）2023年盈利有望恢復雙位數增長，加上股價 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 2023/01/09 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 中字股實力談 - 信義光能走高 擴產能+回A 2023/01/07 信義光能走高 擴產能+回A 中字股實力談 - 通關=港股見頂？（第四版） 2023/01/06 通關=港股見頂？（第四版） 中字股實力談 - 洛鉬估值吸引 股價可追落後 2023/01/06 洛鉬估值吸引 股價可追落後 中字股實力談 - 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 2023/01/05 恒指3日升1200點 大市調整警號？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國證監會 IPO 中信証券（06030） 人民幣 證監會 銀行