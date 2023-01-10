港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？

香港作為國際金融中心，正積極結合創科，大搞Web3和虛擬資產業發展；港府中人有信心地表示，Web3今年必定火爆，香港起步較慢，無爆「薯條哥」（FTX創辦人弗萊德Sam Bankman-Fried）的問

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