港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 財金專欄 2023/01/10 分享： 分享： 香港作為國際金融中心，正積極結合創科，大搞Web3和虛擬資產業發展；港府中人有信心地表示，Web3今年必定火爆，香港起步較慢，無爆「薯條哥」（FTX創辦人弗萊德Sam Bankman-Fried）的問 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 2023/01/09 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 有政戲 - 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 2023/01/06 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 有政戲 - 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 2023/01/05 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 2023/01/04 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 有政戲 - 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 2023/01/03 消息：初通關限人數 僅羅湖等陸路口岸 政治 香港 陳茂波 金融 立法會 新加坡 李家超 區塊鏈 國際金融中心 邱達根