議長選舉一團糟 特朗普影響力減？

今日續談美國眾議院議長選舉，昨日本欄提到今次議長選舉弄得如此難看，可謂現今美國政壇的最佳寫照，主因是共和黨近年變得激進，黨內右翼視政敵如國家叛徒般攻擊，猶如意識形態上走向原教旨主義。說到共和黨愈來愈激

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