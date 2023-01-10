  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 01:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

議長選舉一團糟 特朗普影響力減？

財金專欄 2023/01/10

分享：

分享：

今日續談美國眾議院議長選舉，昨日本欄提到今次議長選舉弄得如此難看，可謂現今美國政壇的最佳寫照，主因是共和黨近年變得激進，黨內右翼視政敵如國家叛徒般攻擊，猶如意識形態上走向原教旨主義。說到共和黨愈來愈激

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

議長選舉一團糟 特朗普影響力減？
2023/01/09
議長選舉一團糟 特朗普影響力減？
國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
2023/01/09
麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
國金札記 - 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁
2023/01/06
土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁
國金札記 - 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇
2023/01/05
共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇
國金札記 - 美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
2023/01/04
美國難逃衰退 惟就業韌性仍強
政治 美國共和黨 美國 美國眾議院 特朗普 總統大選 拜登 選舉 民意調查 佛羅里達

上一篇文章

把握通關振經濟 規劃人力防短缺

下一篇文章

2023首輪救市 會否落子樓市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮
國泰與太古未盡反映通關因素
國泰與太古未盡反映通關因素
投資廣角鏡 - 英皇鐘錶通關佔先機
英皇鐘錶通關佔先機
宏觀眼界 - 殺到埋身，點防疫
殺到埋身，點防疫
我信「君無戲言」
我信「君無戲言」
專家樓論 - 內地客救港樓？
內地客救港樓？