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ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖）

財金猛人追蹤 18:24 2023/01/10

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【第一版刊於1月10日 16：26】

中國自2022年11月底起，全力加速推進復甦。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈博士 (Dr Iris Pang) 最新發表《內地經濟復蘇時機有待觀望（China: Timing of recovery is a big question mark）》 報告內指出，2023年中國內地經濟有三大關注點。

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彭藹嬈在報告內表示，隨着內地疫情防控措施大幅放寬，2023年内地國內人員流動及國際往來將有所增加，但具體時間仍待觀望。至於今波疫情或持續數月，屆時美國及歐盟有可能已經陷入衰退，對內地出口造成影響。

回顧內地經濟增長自2022年第二季開始放緩，嚴格的防疫措施限制了海陸運輸和物流、零售和餐飲活動，甚至導致多個工業重鎮停工停產。雖然防疫措施在年底放寬，第四季國内經濟疲弱及外圍通脹高企對内地製造業造成打擊。同時，房地產開發商亦缺乏充足資金完成住宅項目，引致政府出台紓緩措施，協助内房企業通過銀行、股票及債券市場獲得融資。

傳統幣策在疫下效果有限

脆弱的經濟不會產生通脹壓力，所幸亦沒有出現通縮。中國人民銀行（下稱「人行」）透過再貸款計劃向中小企業及房地產注入流動性，而傳統的利率和存款準備金率，因在疫情限制下效果有限，而沒有被經常調整。至於中國內地經濟，在2023年有三大關注點：

1. 經濟復甦的時機是關鍵

內地大部分防疫措施已於2022年12月取消，盡管病例激增，取消入境強制隔離措施有利商務旅行迅速恢復，因為世界大多數國家和地區已適應與病毒共存。現時，內地居民已可以前往香港購買藥物或獲取醫療健康服務，並在年内出國旅行。我們認爲：

進入內地的休閒旅遊或於復活節假期恢復。零售業將有所恢復，而今波疫情應在數月後緩和（其具體時間暫無法預計），降低了供應鏈中斷的風險。

2. 外圍需求將進一步疲軟

美國及歐洲分別是內地第二及第三大出口的地區。我們預測......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：復常提速 圖看A股潛力 點止睇PE（第二版）

瑞信邵志銘：港股迎復甦 吼4大板塊下一頁

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...

撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師

欄名 : 名家觀點

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