2023年值得留意的7大投資主題

瑞士百達財富管理發表2023年投資展望及7大投資主題預測。在西方經濟逐步復甦和中國經濟逐漸重啟的情況下，瑞士百達預期，今年下半年全球GDP增長將出現反彈。

該行預計2023年美國GDP將下降0.2%。通脹方面，瑞士百達認為，由於高消費者通脹預期和工資增長相對持續，可能會令聯儲局擔心此時鬆懈為時過早。該行預計，聯邦基金利率將穩定在5.0至5.25%的最終利率，這可能在2023年3月實現。該行認為，聯儲局在2024年初之前減息的可能性不大。

7大投資主題：

1.60/40 投資組合重振風采

在2020年，債券和股票走勢相近，意味着60/40的投資組合（60% 的股票和 40%的固定收益）同時遭受損失。

該行預期，債券和股票的相關性將再次轉為負值，政府債券和股票的聯動程度將降低。隨著加息力度逐漸減弱，經濟衰退逼近，核心政府債券將再次發揮作用。

2. 從去全球化到友岸外包

隨著去全球化浪潮的盛行，西方公司在全球化鼎盛時期的離岸外包已經讓位於「回流」或「友岸外包」（將活動設在友好國家/地區）。

在不確定性日益增加的時期，各國爭相採購能源供應，因此，瑞士百達對大宗商品及與大宗商品相關的主題持樂觀態度。

各經濟體和資產類別之間的分散和碎片化，是採用宏觀對沖基金策略的理想條件，這些策略將利用利率和外匯市場的持續波動，尋求投資機會。專注於大宗商品期貨交易的對沖基金策略亦是投資者特別關注的焦點。

3. 固定利率而非浮動利率債務

相對較高的利率持續存在的風險（即使各國央行放緩加息步伐）意味著，英鎊、瑞典克朗和紐西蘭元等貨幣（這些貨幣都屬於浮動利率盛行的國家）的表現可能不及日圓和歐元等「固定利率按揭貸款」貨幣。

隨著金融環境收緊，面臨短期浮動利率風險的公司似乎比那些持有固定利率長期債務的公司面臨更大的挑戰。

儘管在利率上升時，浮動利率債券基金應能提供比其他固定收益基金更高的回報，但從發行方的角度來看，浮動利率債券基金的吸引力似乎並不太大。因此，密切關注公司債務結構將繼續是主動管理的重要組成部分。

4. 小型股和日本股或成焦點

2022年，由於債券收益率的上升減少了投資者獲得的超額回報（相對於無風險政府債券而言），美國股票風險溢價下降，但是，隨著估值極端趨同，風險溢價趨同將繼續逐步動搖股票本身所蘊含的機會。

在風險溢價趨同的情況下，瑞士百達認為，全球、美國小型股和日本股票可能再次成為關注焦點。

5. 「債券義勇軍」歸來

在複雜、波動的環境中，必然會出現更多信貸違約事件，因此投資者要保持警惕，並對企業信貸採取主動管理方式。

該行建議，繼續避開非投資級別債券和面臨不斷上升的償債帳單的槓桿貸款借款人，而更傾向於投資高評級的投資級別債券，這包括嚴謹的硬通貨亞洲投資級別發行人所發行的，可提供有吸引力利差但信貸風險有限的債券。

6. 2023至2024年私募資產有望表現出色

科技、健康和環保領域的私募投資潛力巨大，最近估值的下降可為長線投資者提供別具吸引力的入市時機。

估值下降可能意味著2023年和2024年對於投資期限5至7年的基金來說，是很好的初始投資年份；私募房地產同樣如此。

7. 將波動性作為資產類別

外匯、固定收益和大宗商品市場波動性的回升尤其明顯，資產類別的波動性亦可提供利用衍生工具變現高波動性，並降低投資組合風險的機會。

投資者可以透過大宗商品衍生工具找到提高收益率的解決方案，包括股權對沖和保本票據在內的各種期權策略，亦已成為降低投資組合風險的方式。

編輯：陳紫瑩

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