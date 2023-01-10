2023年首次賣地出師不利，被視為豪宅地王的赤柱地皮流標收場，屬於自去年4月之後、近10個月再次有住宅地流標，背後雖然有地皮先天缺憾因素，但當下市況發展商態度審慎，流標情況隨時陸續有來。

根據資料顯示，單純計政府官地招標，在過去6個財政年度，政府合共就賣地進行超過80次招標，包括今次合共有7次因為標價低於底價而取消有關賣地，流標比例大約9%，其中5次涉及商業地，另外兩次涉及住宅地。

對上一次流標則為去年4月時候，屯門青山公路「限呎地」接獲5份標書，惟最終流標收場。

赤柱豪宅地流標有客觀先天因素，包括豪宅項目發展周期長，據地契顯示建築期限長達至2029年3月，而超級豪宅項目往往需要現樓、入伙才推售，令到發展、銷售周期將長達10年以上，資金回籠慢亦增加了發展成本。

加上地皮本身屬於大斜坡，涉及地皮平整成本，向南方向亦有可能有大面積海景被擋，令到地皮價值大打折扣。

若果連同長實(01113)早前以每呎6100元低價奪得啟德住宅地，均見到發展商投地的風險胃納降低，出價傾向保守，情況在投資額逾百億地元上的地皮尤為明顯。

不幸的是，貴重地皮卻浪接浪地推出，在赤柱豪宅地之後，明日再有市建局觀塘裕民坊重建(估值87億至130億元)，2月底則旺角洗衣街商業地(約73億至121億元)等地皮截標，流標風險不容小覷。

記者：余敏欽



▲ 風險胃納降低 地皮流標機會上升