景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第三版）

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美國今年會減息？李迅雷：聯儲局一貫套路可見端倪
美國在香港時間1月12日晚上公布，2022年12月消費物價指數（CPI）按年上升6.5%，較前值大幅回落；核心CPI按年增 5.7%，同樣較前值有所下滑，並創2021年12月以來新低；2個數字均符合市場預期。若按月比較，美國12月CPI跌0.1%，為兩年半以來首次下滑；核心CPI則上升0.3%，符合市場預期。
數據顯示美國通脹於去年12月持續放緩，進一步證明物價壓力已觸頂，並與本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper看法相符（詳見本文第一版），料聯儲局續加息，但具加息步伐放緩的空間。
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【第二版刊於1月11日 20：27】
本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對聯儲局議息聲明、美就業市場及PMI數據的看法，並認為聯儲局鷹派態度不變。
至於歐洲前景方面，Kristina認為，歐元區經濟釋放穩健訊號，而原因如下：
展望未來，Kristina預期，隨着通脹顯示持續放緩迹象，並獲得充分控制，市場對通脹的關注度將有所下降。這進而意味着央行行動更加明朗。Kristina預計......
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【第一版刊於1月11日 00：06】
【第一版題為：景順Kristina Hooper 三層面解讀美儲局續偏鷹】
美國就業市場仍然強勁，而通脹卻漸呈現回落趨勢，現時市場預期，美國聯儲局在2023年首次議息會議會（2月）將加息步伐進一步放慢至0.25厘的機會愈來愈高（點擊圖片放大）。然而聯儲局本輪加息周期較對上6次急速得多（點擊圖片放大），景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，市場將聚焦政策收緊的影響方面。她綜合聯儲局議息聲明、美就業市場及PMI數據而認為，聯儲局鷹派態度不變。
對於聯儲局會議紀要，Kristina認為其鷹派立場不變，但前景向好，她的解讀如下：
美國就業報告令市場備受鼓舞
至於美國就業市場方面，Kristina認為本月初公布的就業報告表示中規中矩，她的解讀如下......
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（詳細分析更新中）
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撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師
欄名 : 名家觀點