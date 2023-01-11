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景順Kristina Hooper綜觀歐美數據 料央行行動趨明朗（第二版）

財金猛人追蹤 14:26 2023/01/11

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本文第一版提及，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper對聯儲局議息聲明、美就業市場及PMI數據的看法，並認為聯儲局鷹派態度不變。

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至於歐洲前景方面，Kristina認為，歐元區經濟釋放穩健訊號，而原因如下：

  • 12月份標普歐元區PMI數據顯示，製造業PMI報47.8，服務業PMI報49.8。盡管上述兩項數據仍處於萎縮區間，但12月已有所改善，而且創數月以來新高。
  • 盡管截至目前政策大幅收緊，但歐元區經濟相當穩健。

展望未來，Kristina預期，隨着通脹顯示持續放緩迹象，並獲得充分控制，市場對通脹的關注度將有所下降。這進而意味着央行行動更加明朗。Kristina預計......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【第一版刊於1月11日 00：06】

【第一版題為：景順Kristina Hooper 三層面解讀美儲局續偏鷹】

美國就業市場仍然強勁，而通脹卻漸呈現回落趨勢，現時市場預期，美國聯儲局在2023年首次議息會議會（2月）將加息步伐進一步放慢至0.25厘的機會愈來愈高（點擊圖片放大）。然而聯儲局本輪加息周期較對上6次急速得多（點擊圖片放大），景順首席環球市場策略師Kristina Hooper認為，市場將聚焦政策收緊的影響方面。她綜合聯儲局議息聲明、美就業市場及PMI數據而認為，聯儲局鷹派態度不變。

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對於聯儲局會議紀要，Kristina認為其鷹派立場不變，但前景向好，她的解讀如下：

  • 首先，聯邦公開市場委員會成員顯然對截至目前的通脹放緩進程感到滿意，但表示希望就通脹持續下降「取得更多證據以證明進展」。 
  • 聯邦公開市場委員會（FOMC）12月份的會議紀要顯示，成員全無預期2023年會啟動市場期待已久的減息。 
  • 委員會明確表示，其首要任務仍是控制通脹，包括確保金融市場不會操之過急。
  • 聯邦公開市場委員會成員一致表示，將會「逐次會議做出決定」，重申其依據數據制定政策的承諾。
  • 委員會成員亦承認，2022年如此激進地收緊政策，導致衰退風險與日俱增，而且擔心失業率上升「會給最弱勢社群帶來最大負擔」，在經濟數據下滑的同時帶來更大壓力。 

美國就業報告令市場備受鼓舞

至於美國就業市場方面，Kristina認為本月初公布的就業報告表示中規中矩，她的解讀如下......

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（詳細分析更新中）

中國經濟前景分析，詳見：【下一頁

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...

撰文 : Kristina Hooper 景順首席環球市場策略師

欄名 : 名家觀點

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