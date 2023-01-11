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兔年股市出擊 券商指港股上行周期遠未結束

研究報告 12:05 2023/01/11

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兔年將至，投資路上該如何配置呢？論港股的投資價值，東方證券認為港股的上行周期可能遠未結束，建議重點關注幾個方向︰受政策支持困境反轉的房地產鏈條，相關的順周期的價值藍籌股，如金融板塊；疫後復甦、內需主導的食品飲料、醫療保健板塊；預期反轉修復的互聯網科技企業等。

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港股的二元屬性︰

香港證券市場是一個資本進出非常自由的市場，在聯繫滙率制度下，當資金流入—港元觸及強方兌換保證水平—金管局賣港元買美元—基礎貨幣增加、市場流動性擴張—利率下降。

這一過程中，資金不斷流入、利率下降、港元流動性充裕，導致港股估值重心上移，反之亦反。

這反映了美元流動性對港股的估值中樞具有非常大的影響。

另一方面，在香港證券交易所上市的股票中，市值佔比接近八成的上市企業，其核心業務、業務結算都在內地，港股其實表徵了內地資產。

換言之，港股定價的分子端受內地宏觀政策、經濟波動影響更大。

⚫國內外宏觀形勢演變︰

展望2023年，海外處於一個經濟景氣高點回落、經濟實質性衰退的風險在增加，同時通脹壓力緩解，金融條件從不斷收緊到邊際放鬆的過度階段。

而國內處於一個通脹平緩，輸入性通脹壓力不大，同時流動性寬鬆，經濟內生動能逐步修復的狀態。

在這種內外宏觀狀態下，有利於風險資產的表現。

而在海外經濟衰退的風險增大，而國內經濟有往上修復動能的背景下，包括港股在內的中國權益類資產具有更大的確定性。

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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