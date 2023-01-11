中移動高息 估值太偏低

港股昨日下跌，四日三陰燭，小心調整將至，不妨留意防守性較強的中資電訊股。除了人民幣升值外，電訊股估值被低估，都凸顯電訊股有上升空間，尤其中國移動（00941）身為龍頭，估值在板塊反而是最低，股價蠢動。

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