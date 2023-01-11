中移動高息 估值太偏低 財金專欄 2023/01/11 分享： 分享： 港股昨日下跌，四日三陰燭，小心調整將至，不妨留意防守性較強的中資電訊股。除了人民幣升值外，電訊股估值被低估，都凸顯電訊股有上升空間，尤其中國移動（00941）身為龍頭，估值在板塊反而是最低，股價蠢動。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 2023/01/10 【人仔回歸】恒指悶局待破 人民幣資產有重估空間（第四版） 中字股實力談 - 信証恢復增長 估值有望提升 2023/01/10 信証恢復增長 估值有望提升 中字股實力談 - 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 2023/01/09 恒指RSI初示警 港股先尋頂225（第四版） 中字股實力談 - 信義光能走高 擴產能+回A 2023/01/07 信義光能走高 擴產能+回A 中字股實力談 - 通關=港股見頂？（第四版） 2023/01/06 通關=港股見頂？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中資電訊股 5G 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 人民幣 板塊