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信銀國際：衰退升温 債市樂觀

財金專欄 2023/01/11

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全球金融投資市場經歷一輪洗禮，2023年有條件作出反彈，惟經濟衰退風險上升，核心配置需要具備防守性，美國投資級別債或亞洲投資級別債均有助投資組合平衡風險與回報。

總結2022年，投資市場面對不少挑戰，包

...

撰文 : 梁淑怡 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理

欄名 : 名家觀點

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