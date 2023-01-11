信銀國際：衰退升温 債市樂觀 財金專欄 2023/01/11 分享： 分享： 全球金融投資市場經歷一輪洗禮，2023年有條件作出反彈，惟經濟衰退風險上升，核心配置需要具備防守性，美國投資級別債或亞洲投資級別債均有助投資組合平衡風險與回報。 總結2022年，投資市場面對不少挑戰，包 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 梁淑怡 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 景順Kristina Hooper 三層面解讀美儲局鷹派不變 今日 景順Kristina Hooper 三層面解讀美儲局鷹派不變 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 2023/01/10 ING彭藹嬈：2023年中國經濟三大關注點（第二版加預測圖） 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 2023/01/10 「冠軍分析師」張憶東價值重估4大投資 瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳 2023/01/10 瑞信陶冬：美通脹抑制效果不佳 法貿行：內房科企具周期性機會 2023/01/06 法貿行：內房科企具周期性機會 通脹 加息 行業 壓力 貨幣政策 美元