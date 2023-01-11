隨著憧憬多時的中港通關正式落實，過往作為市場主要購買力的內地客，可望再度重臨，無論一手及二手均出現偷步入市，成交步伐明顯加快，雖然全新盤均部署農曆新年後才出擊，但在市況轉活下，為新春後的推盤形勢注入強心針，並打下良好基礎。

受惠於通關效應，近期一手成交量增幅明顯，以本月首10日為例，雖然市場以銷售貨尾盤為主，但已錄得約160宗交投，相較上月同期的59宗成交，大升1.7倍，並逐步追趕上月全月約270宗水平。

由於全新盤的銷情好壞，除了本身的位置、單位間隔及售價外，市場銷售氣氛是否熾熱，也是重要一環，以上月為例，適逢本港銀行第三度調高最優惠利率，以及踏入屬傳統淡季的聖誕新年長假期，市場氣氛回軟，令一手交投未見突出。

雖然今年春節尚有一個多星期就來臨，節日氣氛漸濃，但受惠於通關該項重磅利好消息，無論大眾化樓盤、豪宅新盤，近日連錄多宗成交，更不乏高價個案，讓全新盤可乘旺勢在農曆年後搶灘，其中，鴨脷洲凱玥4房大戶，新近以逾1.6億元易手，每呎達4.95萬元，粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna地下2房連花園戶，日前以約682.7萬元沽出，每呎2萬元，創該期數單位呎價新高。

另一方面，去年第四季受本港銀行加息影響，部分項目暫緩推售，並延至今年才推出，目前已獲批售樓紙，但尚未推售的新盤單位涉逾1.1萬伙，不少更屬鐵路沿綫項目，包括元朗柏瓏III、日出康城凱柏峰III、黃竹坑港島南岸4期等，過往在中港正常人流、資金流往來下，鐵路項目往往受內地客追捧，相信該批物業銷售，可進一步受惠於兩地通關。



記者：李偉航



▲ 新盤轉旺 發展商部署農曆年後展攻勢