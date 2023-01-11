港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？

日本和南韓都是港人熱門旅遊地點，不少餓旅行3年的港人，都想趁農曆新年假期外遊。怎料日本限制香港航班降落機場的風波剛落幕，南韓又施加限制。消息指，香港早前是發動各方力量，齊心說服日本當局撤限。但此成功方

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