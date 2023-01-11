港成功說日撤航班限制 對韓可奏效？ 財金專欄 2023/01/11 分享： 分享： 日本和南韓都是港人熱門旅遊地點，不少餓旅行3年的港人，都想趁農曆新年假期外遊。怎料日本限制香港航班降落機場的風波剛落幕，南韓又施加限制。消息指，香港早前是發動各方力量，齊心說服日本當局撤限。但此成功方 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 2023/01/10 港谷虛擬資產業 彎道超車反超前？ 有政戲 - 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 2023/01/09 港府評估首日通關順暢 料1周後可加名額 有政戲 - 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 2023/01/06 通關名額有驚喜 揭港府大步走思路 有政戲 - 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 2023/01/05 通關短中期恐問題多 港府宜做好準備 有政戲 - 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 2023/01/04 通關配額考智慧 先到先得最簡單？ 中國 香港 日本 外交 機場 南韓 旅行團 狄志遠 運輸及物流局 姚柏良