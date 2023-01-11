剝除科技包裝 解構Web3核心概念

Web3近年突然成為熱話，熱潮甚至吹到來本港，虛擬資產的政策宣言早前出爐後，被提起的次數明顯增加。惟一如很多科技名詞，Web3無法望文生義，想透過網絡資料幫助理解，找到的卻是「基於區塊鏈的去中心化網路

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