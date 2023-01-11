剝除科技包裝 解構Web3核心概念 財金專欄 2023/01/11 分享： 分享： Web3近年突然成為熱話，熱潮甚至吹到來本港，虛擬資產的政策宣言早前出爐後，被提起的次數明顯增加。惟一如很多科技名詞，Web3無法望文生義，想透過網絡資料幫助理解，找到的卻是「基於區塊鏈的去中心化網路 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 2023/01/10 剝除科技包裝 解構Web3核心概念 國金札記 - 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 2023/01/10 議長選舉一團糟 特朗普影響力減？ 國金札記 - 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 2023/01/09 麥卡錫向極右低頭 弱勢議長後患無窮 國金札記 - 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 2023/01/06 土耳其通脹失腔 股市卻全球最勁 國金札記 - 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 2023/01/05 共和黨內鬥方酣 美停擺風險加劇 社交平台 區塊鏈 概念 以太坊