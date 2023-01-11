大股東增持小股東放心! 財金專欄 02:30 2023/01/11 分享： 分享： 美股早一晚收市榮辱互見，道指轉升為跌，納指則升幅收窄，使亞太區股市周二變得較為審慎。近日回升的中港股市都出現溫和的獲利回吐，東南亞股市普遍亦偏軟，日韓股市則略為向好。黃昏後，歐股也結束了連升多日的勢態 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 港股進入怎樣的牛市？ 2023/01/10 港股進入怎樣的牛市？ 投資坐標 - 中港澳通關珠江船務直接受惠! 2023/01/06 中港澳通關珠江船務直接受惠! 投資坐標 - 醫美股高估值有理嗎？ 2023/01/04 醫美股高估值有理嗎？ 投資坐標 - 泰國式「全面躺平」的後果! 2022/12/30 泰國式「全面躺平」的後果! 投資坐標 - 2023年首選股票 2022/12/21 2023年首選股票 鴻興印刷（00450） 東岳集團（00189） 阿里巴巴－SW（09988） 雅各臣科研製藥（02633） 鮑威爾 美國聯儲局 美股 宏觀分析 招商局商業房託（01503） 港股