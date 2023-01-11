大股東增持小股東放心!

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財金專欄 02:30 2023/01/11

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美股早一晚收市榮辱互見，道指轉升為跌，納指則升幅收窄，使亞太區股市周二變得較為審慎。近日回升的中港股市都出現溫和的獲利回吐，東南亞股市普遍亦偏軟，日韓股市則略為向好。黃昏後，歐股也結束了連升多日的勢態

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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