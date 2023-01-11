2023踏入全球滯脹下半場 外需續弱 中國有賴內循環

受疫情的影響，令2022年全球經濟受衝擊，加上俄烏衝突持續，令能源及商品價提升，全球滯脹接踵而至。

對於2023年全球的經濟，日前世銀大削2023年經濟預測，並指全球GDP今年可能只增長1.7%，較去年6月預測的3%增幅大幅調低，如果預測屬實，這將是過去30年來倒數第三低，僅次於2009年和2020年。

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展望2023年，市場預期全球經濟或步入滯脹的下半場，即經濟增長將進一步放緩，通脹有望明顯緩和，但具備一定粘性。在此背景下，2023年新興經濟體的經濟表現，將更加有賴於內部經濟的韌性。

回顧2022年初，俄烏衝突爆發導致能源價格飈升，國際油價一度突破每桶130美元，加劇了歐美等經濟體的通脹壓力。在全球通脹不斷升溫背景下，經濟增長前景卻愈發黯淡。

美國經濟在2022年上半年陷入「技術性衰退」；而能源供給緊張之下，歐洲經濟表現更加疲軟，英國經濟或已陷入衰退。在滯與脹的十字路口，以美聯儲為代表的海外貨幣當局紛紛選擇強力緊縮抗擊通脹，全球金融狀況不斷收緊。

展望2023年，預計全球經濟增長將進一步放緩，通脹有望明顯緩和。當前貨幣政策緊縮已開始對需求產生明顯的抑製作用，未來一段時間內，全球經濟增長將隨著需求的走弱進一步放緩。但是，儘管貨幣政策持續處於緊縮狀態，通脹回落速度可能相對有限，2023年全球通脹水平或仍高於2%的通脹目標水平。總的來看，2023年全球經濟可能步入滯脹的下半場。

歸納目前的環境，2023年全球通脹料受以下因素影響

1. 能源市場或依舊處於緊平衡狀態

今次冬季能源緊缺風險猶存，且2022年冬季天然氣庫存大量消耗後，2023年冬季歐元區的能源風險或將進一步加大。同時，能源轉型長期性抬升成本，在新能源的穩定性與抗風險能力不足的背景下，短時間內對於舊能源的依賴度難以大幅下降。另外，OPEC+的決策邏輯變化、中國經濟重啟帶來能源需求回升、地緣政治局勢尚不明朗等因素，均是國際能源價格波動的潛在風險點。

2. 疫情長期影響與就業恢復不足

疫情之後，全球勞動力供給恢復遲緩。國際勞工組織數據顯示，截至2022年三季度，全球工作時間較2019年底仍下降了1.4%。這背後可能的原因包括新冠疫情仍在壓制居民實際工作時長、部分勞動力永久性退出就業市場等。勞動力市場吃緊，或將持續引發工資上漲壓力，加劇企業成本負擔的同時，「工資-通脹」螺旋風險也在上升。

3. 國際供應鏈尚未完全修復

當前，國際航運價格仍明顯高於疫情前水平。截至2022年11月，波羅的海貨運指數和上海出口集裝箱運價指數較2019年同期仍分別高出136%和71%。同時，海外倉儲環節的壓力更甚。美國物流經理人指數（LMI）顯示，截至2022年11月，庫存成本和倉儲價格指數持續高於70，仍處於快速攀升階段。此外，新冠疫情暴發後，經濟全球化進程進一步放緩，尤其是歐美髮達國家對於產業鏈的安全性、穩定性和自主性有更高訴求，也意味著國際分工的成本優勢可能長期性下降。

4. 海外貨幣緊縮在遏制通脹方面存在局限性

一方面，美歐發達經濟體加息過程中，大量資金回流本土，實質上填補了本幣流動性，部分抵消了貨幣緊縮的效果。另一方面，在通脹衝擊、政治決策等因素的製約下，海外發達經濟體大範圍實行「緊財政」難度較大，而在財政退坡不足的情況下，貨幣緊縮可能「獨木難支」。綜合來看，預計2023年大部分經濟體通脹率水平仍將明顯高於2015至`2019年平均水平、也高於2%的普遍通脹目標水平。

另方面，而全球貨幣政策保持緊縮立場，將削弱經濟增長前景。於2022年，美國聯儲局連續加息7次，至4.25%。最新點陣圖顯示，2023年美國政策利率高點大概率超過5%。

儲局主席鮑威爾強調加息還有「很長一段路要走」，更是較為明確地表示2023年可能不會減息。

預期2023年全球貨幣政策轉向寬鬆的希望不大，美、歐等經濟體政策利率仍將處於高位，對經濟基本面的壓製作用將持續顯現。

至於經濟方面，美國經濟衰退風險不容低估。2022年以來，美國國內通脹迅速升溫，美聯儲不斷加快加息步伐，市場對於美國經濟衰退的預期亦不斷發酵。相比美國，歐洲經濟前景更不樂觀。首先，歐洲目前通脹率更高、對消費的壓制更大。而發達市場需求萎縮，使新興市場處於不利環境。

海外經濟衰退風險增

至於海外經濟衰退風險逐漸加大，內地外經濟周期再度錯位，中國經濟在全球經濟中將發揮「壓艙石」的作用。不過，外需對中國經濟的支持將進一步減弱，中國經濟將從「外循環」更多轉向依賴「內循環」。

一方面，2023年中國出口市場佔有率的優勢有望延續，但貨幣緊縮和去庫存開啟所帶來的外需收縮，將成為我國出口面臨的主要壓力。另一方面，全球供應鏈重置的可能性，會給中國出口的持續增長帶來潛在壓力。尤其是，防疫政策的演變、歐美髮達經濟體對產業鏈供應鏈安全的訴求提升、關鍵領域大國博弈日益加劇等因素，均可能會給國內供應鏈帶來潛在壓力。

隨着「內循環」重要性的提升，以及海外發達經濟體貨幣緊縮接近終點，國內財政、貨幣政策空間有望逐步打開。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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