2022年房企拿地排行榜有何啟示？2023內房能翻身嗎？

過去一年，內地頻頻出招支持房地產行業，由保交樓到保優質房企，但內房仍未真正從底部回升，究竟2023年，內房會如何走呢？本文先從2022房企拿地的數據回顧一下2022年內房的情況，再看看名家對今年內房的看法如何。

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根據內地研究機構中指院數據，TOP100企業拿地總額1.29萬億元（人民幣，下同），按年跌48.9%，全年整體拿地低迷。TOP100門檻值為48億元，較上年同期下降24億元。

從新增貨值來看，保利發展、華潤置地 （01109） 和招商蛇口佔據榜單前三位。2022年，保利發展以累計新增貨值2,240億元佔據榜單第一；華潤置地 （01109） 和招商蛇口緊隨其後，累計新增貨值規模分別為2,219億元和1,584億元。TOP10企業2022年新增貨值總額1.3萬億元，佔TOP100企業的34.8%，新增貨值門檻為884億元。（點擊下圖看完整榜單）

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