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三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）

研究報告 08:15 2023/01/12

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內地券商浙商國際指出，市場對於穩增長政策加碼和疫情開放後經濟復甦的強預期已經形成，當下「強預期弱現實」的局面仍需要未來經濟數據回暖來進一步驗證預期。看好港股市場此輪反轉的持續性，但短期調整恐難以避免。

專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊【下一頁

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浙商表示，12月港股整體走勢繼續向上，恆生指數和恆生科技指數分別錄得6.37%和8.7%的漲幅。12月上半月延續了11月的強勢反彈，但在下半月成交量有所萎縮，市場開始震蕩。

三大板塊跑出

  • 互聯網相關的資訊科技業12月表現依舊強勁，繼續強勢大漲超10%，最大原因是受益於疫情放開後的復甦強預期，以及相關行業政策利好；
  • 醫療保健業12月也漲勢強勁，錄得近8%的漲幅，考慮到疫情放開後的醫療保健需求，行業繼續看俏；

......更多內容，用戶請登入。

報告來源：浙商國際

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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