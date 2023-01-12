三大板塊有望跑出 內地券商力薦十大金股（附目標價）

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一圖勝萬言 春江鴨不會錯過的數據
內地券商浙商國際指出，市場對於穩增長政策加碼和疫情開放後經濟復甦的強預期已經形成，當下「強預期弱現實」的局面仍需要未來經濟數據回暖來進一步驗證預期。看好港股市場此輪反轉的持續性，但短期調整恐難以避免。
專訪瑞信邵志銘：重啟經濟首選4板塊【下一頁】
浙商表示，12月港股整體走勢繼續向上，恆生指數和恆生科技指數分別錄得6.37%和8.7%的漲幅。12月上半月延續了11月的強勢反彈，但在下半月成交量有所萎縮，市場開始震蕩。
三大板塊跑出
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報告來源：浙商國際
編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 券商有路捉