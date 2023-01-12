普徠仕：2023年續影響金融市場的5個主題

全球投資市場受到中國重新開關，以及美國聯儲局放慢每次加息步伐等利好因素，而在2022年第四季出現顯著改善。普徠仕（T. Rowe Price）多元資產部門資本市場策略師Tim Murray發表報告認為，以下5個關鍵的市場主題，將於2023年繼續影響金融市場，值得投資者繼續關注，重點如下：

1. 估值是關鍵因素

當投資者意識到利率將大幅上升 （2022年美國加息步伐，請點擊圖片放大） 後，股票估值由2022年初較高位急速向下調整。雖然2022年股市遭到嚴重拋售，但盈利預期僅輕微下降。這意味着全球經濟衰退導致的2023年盈利預期下降，或將加劇股票拋售。

（請點擊圖片放大）

（請點擊圖片放大）

2. 聯儲局仍致力於對抗通脹

2022年，市場對聯邦基金利率的升幅預期一直過低。 事實上，聯儲局將加息至何種水平，以及將維持高利率多長時間，目前仍不確定。

顯而易見的是聯儲局決心讓1970年代的情形不再重演，並將盡一切努力（即使可能導致美國經濟陷入衰退）將通脹恢復到健康水平。

2023年，聯儲局將聚焦降低薪資通脹，除非勞動力市場出現顯著疲弱（美國失業率變化，請點擊圖片放大），否則我們不應期待政策出現轉變。