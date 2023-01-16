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美聯儲套路 李迅雷評箇中端倪

財金猛人追蹤 12:58 2023/01/16

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美國公布上月通脹數據，12月CPI按年升6.5%，較前值的7.1%明顯減少；核心CPI則按年升5.7%，亦較前值的6%低，兩者增幅皆符合市場預期。

及後，利率期貨數據顯示，市場預料聯儲局2月1日議息會議後加息0.25厘的可能性升至93.2%。

（第二版）

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美國將於本港時間今晚9時半公布上月通脹數據，市場繼續聚焦「以數據為導向（Data dependant）」的美聯儲的利率政策。中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，按美聯儲開始加息周期後的「套路」，估計今年下半年減息息的可能性不大。

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李迅雷在其微信公眾號上發表文章指，美國上周公布非農就業和失業率數據，盡管比預期略好，但按月呈現下行趨勢。因此，美股亦積極反映，市場預期今年美聯儲可能減息。美國核心CPI已見頂回落至2022年11月的6%。美國通脹呈現出這樣的趨勢：從一開始由商品價格推動，到房價推動，再到勞動力價格推動。

現在，這三種推動美國通脹的方式都在減弱，由於：

 商品方面，雖然進出口差距仍未回到疫情前的正常水準，但已明顯開始下降。從中國對美出口的數據看，2022年第3季對美出口總額下降27%，反映出美國內需大幅下降。

美國居民儲蓄方面，個人儲蓄曾經在2020至2021年間增加，主要得益於美國大撒金錢。到2022年7月，數字降至9,323億美元，已經比疫情前的2019年都要低，預示2023年居民消費增速可能走弱。

房地產價格或新開工套數方面，美國房地產市場在不斷加息下也明顯降溫，新屋開工數已明顯回調。從2022年7月起，美國公布的S&P/CS20城指數也已持續按月下跌，盡管跌幅並不大。

「通脹見頂回落」應該沒有爭議，問題只在乎回落幅度是否顯著。

從美國的國債市場走勢看......

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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